Der Chiphersteller Infineon kommt bei der geplanten Fabrikerweiterung in Dresden gut voran. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat, hat man die finale Bauphase für die "Smart Power Fab" eingeleitet. Damit liegt das Projekt voll im Zeitplan. Der Start der Fertigung ist für 2026 geplant. Zum Zeitpunkt der Eröffnung wird laut Unternehmensangaben dann in Dresden die größte Chipfabrik Europas stehen.Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat im Rahmen eines Besuchs die letzte noch ausstehende ...

