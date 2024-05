Die Anteilscheine des britischen Öl- und Gasproduzenten Shell hatten zuletzt etwas geschwächelt. Hauptgrund hierfür ist natürlich die schwache Entwicklung der Ölpreise in den vergangenen Handelswochen. Und daran scheint sich zumindest heute auch nichts zu ändern. So geben Brent, WTI & Co am Freitag im frühen Handel erneut nach.Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 81,75 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein ...

