Das Verfahren mit ehemaligen Postbank-Aktionären hängt wie ein Damoklesschwert über der Aktie der Deutschen Bank. Denn es droht im schlimmsten Fall eine Zahlung von mehr als einer Milliarde Euro. Auswirkungen auf die Ausschüttungen an die Aktionäre will der Vorstand nun begrenzen.Die Deutsche Bank will die finanziellen Folgen ihres Rechtsstreits im Zusammenhang mit der Postbank-Übernahme für ihre Aktionäre abfedern. Der Vorstand hatte im laufenden Quartal eine Rückstellung über 1,3 Milliarden Euro ...

