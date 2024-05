DJ EUREX/Renten-Futures vor EU- und US-Inflationsdaten wenig bewegt

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorsichtig sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Als entscheidend für den weiteren Verlauf werden neben den EU-Verbraucherpreisen für Mai US-Preisdaten gesehen. In den USA wird der PCE-Indikator vorgelegt, der als wichtiges Barometer für die US-Notenbank gilt.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 5 Ticks auf 129,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35 Prozent und das Tagestief bei 129,10 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.716 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 125,82 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 115,88 Prozent.

