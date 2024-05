Unterföhring (ots) -Das klingt gut! SAT.1 feiert ein erfolgreiches Comeback von "Hast Du Töne?": 7,7 Prozent der 14- bis 59-jährigen Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer (SAT.1-Senderzielgruppe) entscheiden sich am Donnerstagabend für das Musik-Quiz mit Matthias Opdenhövel. Insgesamt verfolgen 3,97 Millionen Menschen, wie Nora Tschirner und Vanessa Mai sich in der ersten Folge durchsetzen (Nettoreichweite ab 3 J.). Zuschauer Mirko (49, aus Bottrop) gewinnt 25.000 Euro.Nächsten Donnerstag geht das Quiz in die nächste Runde: An der Seite von Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst quizzen in der zweiten Folge Tahnee, Nikeata Thompson und Eko Fresh.Matthias Opdenhövel moderiert "Hast Du Töne?". Produziert wird die Prime-Time-Show von Banijay Productions Germany."Hast Du Töne?" - sechs Folgen, immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 31.05.2024 (vorläufig gewichtet)Infos & Fotos auf der SAT.1-Presseseite (http://www.presse.sat1.de).Pressekontakt:Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5790801