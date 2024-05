Der DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in den letzten Handelstag im Mai starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,1 Prozent niedriger auf 18.480 Punkte. Trotz des jüngsten Rückschlags von seinem Rekordhoch bei 18 892 Punkten war der Mai mit einem Plus von über drei Prozent ein guter Monat. Einige zweifeln inzwischen aber an ...

