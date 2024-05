Nasdaq Stockholm AB: CORRECTION: New long name and long symbol for the instruments issued by Nordea Bank Abp

Upon request by the issuer, the long name and long symbol for an instruments issued by Nordea Bank Abp will change, please see below. The change will be valid as of June 3, 2024. Current name ISIN New name/long symbol BEAR OBX X1 ND NO0010825763 BEAR OMX OSLO 20 X1 ND BEAR OBX X1 NN1 NO0010904410 BEAR OMX OSLO 20 X1 NN1 BEAR OBX X1 NORDNET N NO0010898612 BEAR OMX OSLO 20 X1 NORDNET N BEAR OBX X10 NN2 NO0012725839 BEAR OMX OSLO 20 X10 NN2 BEAR OBX X10 NORDNET N4 NO0012725813 BEAR OMX OSLO 20 X10 NORDNET N4 BEAR OBX X2 NN1 NO0010904428 BEAR OMX OSLO 20 X2 NN1 BEAR OBX X2 NORDNET N NO0010898620 BEAR OMX OSLO 20 X2 NORDNET N2 BEAR OBX X3 ND NO0010770613 BEAR OMX OSLO 20 X3 ND BEAR OBX X3 ND1 NO0010825789 BEAR OMX OSLO 20 X3 ND1 BEAR OBX X3 NN2 NO0010904436 BEAR OMX OSLO 20 X3 NN2 BEAR OBX X3 NORDNET N NO0010898638 BEAR OMX OSLO 20 X3 NORDNET N2 BEAR OBX X4 NN NO0010904444 BEAR OMX OSLO 20 X4 NN BEAR OBX X4 NORDNET N NO0010898026 BEAR OMX OSLO 20 X4 NORDNET N2 BEAR OBX X5 ND1 NO0010825797 BEAR OMX OSLO 20 X5 ND1 BEAR OBX X5 NN2 NO0010904451 BEAR OMX OSLO 20 X5 NN2 BEAR OBX X5 NORDNET N NO0010898182 BEAR OMX OSLO 20 X5 NORDNET N2 BEAR OBX X8 NN3 NO0012725847 BEAR OMX OSLO 20 X8 NN3 BEAR OBX X8 NORDNET N3 NO0012725821 BEAR OMX OSLO 20 X8 NORDNET N3 BEAROBXX1NON NO0010796014 BEAR OMX OSLO 20 X1 NON BEAROBXX2NON NO0010796022 BEAR OMX OSLO 20 X2 NON BEAROBXX3NON NO0010792245 BEAR OMX OSLO 20 X3 NON BEAROBXX5NON NO0010792260 BEAR OMX OSLO 20 X5 NON BEAROBXX5NON 1 NO0010796048 BEAR OMX OSLO 20 X5 NON 1 BULL OBX X1 NN2 NO0010903743 BULL OMX OSLO 20 X1 NN2 BULL OBX X10 NN2 NO0012726563 BULL OMX OSLO 20 X10 NN2 BULL OBX X10 NORDNET N NO0010894397 BULL OMX OSLO 20 X10 NORDNET N2 BULL OBX X10 NORDNET N1 NO0012726548 BULL OMX OSLO 20 X10 NORDNET N1 BULL OBX X2 ND NO0010825755 BULL OMX OSLO 20 X2 ND BULL OBX X2 NN1 NO0010903750 BULL OMX OSLO 20 X2 NN1 BULL OBX X2 NORDNET N NO0010898893 BULL OMX OSLO 20 X2 NORDNET N1 BULL OBX X3 ND NO0010770597 BULL OMX OSLO 20 X3 ND BULL OBX X3 NN2 NO0010903768 BULL OMX OSLO 20 X3 NN2 BULL OBX X3 NORDNET N NO0010898901 BULL OMX OSLO 20 X3 NORDNET N1 BULL OBX X4 NN NO0010903776 BULL OMX OSLO 20 X4 NN BULL OBX X4 NORDNET N NO0010898927 BULL OMX OSLO 20 X4 NORDNET N1 BULL OBX X5 ND1 NO0010825730 BULL OMX OSLO 20 X5 ND1 BULL OBX X5 NN2 NO0010903784 BULL OMX OSLO 20 X5 NN2 BULL OBX X5 NORDNET N NO0010898935 BULL OMX OSLO 20 X5 NORDNET N1 BULL OBX X8 NN2 NO0010903792 BULL OMX OSLO 20 X8 NN2 BULL OBX X8 NN3 NO0012726571 BULL OMX OSLO 20 X8 NN3 BULL OBX X8 NORDNET N NO0010898950 BULL OMX OSLO 20 X8 NORDNET N2 BULL OBX X8 NORDNET N1 NO0012726555 BULL OMX OSLO 20 X8 NORDNET N1 BULLOBXX2NON NO0010795792 BULL OMX OSLO 20 X2 NON BULLOBXX3NON NO0010792187 BULL OMX OSLO 20 X3 NON BULLOBXX3NON 1 NO0010795800 BULL OMX OSLO 20 X3 NON 1 BULLOBXX5NON NO0010792203 BULL OMX OSLO 20 X5 NON BULLOBXX5NON 1 NO0010795818 BULL OMX OSLO 20 X5 NON 1 MINI L OBX NORDEA N 01 NO0013044966 MINI L OMX OSLO 20 NORDEA N1 MINI L OBX NORDEA N 02 NO0013044974 MINI L OMX OSLO 20 NORDEA N2 MINI L OBX NORDEA N 03 NO0013044982 MINI L OMX OSLO 20 NORDEA N3 MINI L OBX NORDEA N 04 NO0013044990 MINI L OMX OSLO 20 NORDEA N4 MINI L OBX NORDNET 01 SE0010350801 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 1 MINI L OBX NORDNET 12 SE0015941950 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 34 MINI L OBX NORDNET 13 SE0015941968 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 35 MINI L OBX NORDNET 14 SE0015941976 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 36 MINI L OBX NORDNET 15 SE0015941984 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 37 MINI L OBX NORDNET 16 SE0015941992 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 38 MINI L OBX NORDNET 17 SE0015942008 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 39 MINI L OBX NORDNET 18 SE0015942016 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 40 MINI L OBX NORDNET 19 SE0015942024 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 41 MINI L OBX NORDNET 20 SE0015942032 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 31 MINI L OBX NORDNET 21 SE0015942040 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 32 MINI L OBX NORDNET 22 SE0015942057 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 33 MINI L OBX NORDNET 23 SE0015942065 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 23 MINI L OBX NORDNET 24 SE0015942073 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 24 MINI L OBX NORDNET 25 SE0015942081 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 25 MINI L OBX NORDNET 26 SE0015942099 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 26 MINI L OBX NORDNET 27 SE0015942107 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 27 MINI L OBX NORDNET 28 SE0015942115 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 28 MINI L OBX NORDNET 29 SE0015942123 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 29 MINI L OBX NORDNET 30 SE0015942131 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET 30 MINI L OBX NORDNET N118 NO0012847443 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N118 MINI L OBX NORDNET N150 NO0013126821 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N150 MINI L OBX NORDNET N151 NO0013126839 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N151 MINI L OBX NORDNET N152 NO0013126847 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N152 MINI L OBX NORDNET N153 NO0013126854 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N153 MINI L OBX NORDNET N154 NO0013126862 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N154 MINI L OBX NORDNET N155 NO0013126870 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N155 MINI L OBX NORDNET N156 NO0013126888 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N156 MINI L OBX NORDNET N157 NO0013126896 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N157 MINI L OBX NORDNET N158 NO0013126904 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N158 MINI L OBX NORDNET N159 NO0013126912 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N159 MINI L OBX NORDNET N160 NO0013126920 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N160 MINI L OBX NORDNET N161 NO0013126938 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N161 MINI L OBX NORDNET N162 NO0013126946 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N162 MINI L OBX NORDNET N163 NO0013126953 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N163 MINI L OBX NORDNET N164 NO0013126961 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N164 MINI L OBX NORDNET N165 NO0013126979 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N165 MINI L OBX NORDNET N166 NO0013126987 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N166 MINI L OBX NORDNET N167 NO0013126995 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N167 MINI L OBX NORDNET N168 NO0013127001 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N168 MINI L OBX NORDNET N169 NO0013127019 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N169 MINI L OBX NORDNET N170 NO0013127027 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N170 MINI L OBX NORDNET N171 NO0013127035 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N171 MINI L OBX NORDNET N172 NO0013127043 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N172 MINI L OBX NORDNET N177 NO0013154096 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N177 MINI L OBX NORDNET N178 NO0013155895 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N178 MINI L OBX NORDNET N179 NO0013155903 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N179 MINI L OBX NORDNET N181 NO0013205864 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N181 MINI L OBX NORDNET N22 NO0010884471 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N22 MINI L OBX NORDNET N23 NO0010884489 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N23 MINI L OBX NORDNET N24 NO0010884497 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N24 MINI L OBX NORDNET N25 NO0010884505 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N25 MINI L OBX NORDNET N44 NO0010992019 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N44 MINI L OBX NORDNET N45 NO0010992027 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N45 MINI L OBX NORDNET N46 NO0010992035 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N46 MINI L OBX NORDNET N47 NO0010992043 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N47 MINI L OBX NORDNET N48 NO0010992050 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N48 MINI L OBX NORDNET N49 NO0010992068 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N49 MINI L OBX NORDNET N50 NO0010992076 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N50 MINI L OBX NORDNET N51 NO0010992084 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N51 MINI L OBX NORDNET N52 NO0010992092 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N52 MINI L OBX NORDNET N53 NO0010992100 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N53 MINI L OBX NORDNET N54 NO0010992118 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N54 MINI L OBX NORDNET N55 NO0010992126 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N55 MINI L OBX NORDNET N56 NO0010992134 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N56 MINI L OBX NORDNET N57 NO0010992142 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N57 MINI L OBX NORDNET N58 NO0010992159 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N58 MINI L OBX NORDNET N59 NO0010992167 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N59 MINI L OBX NORDNET N60 NO0010992175 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N60 MINI L OBX NORDNET N64 NO0011025819 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N64 MINI L OBX NORDNET N65 NO0011025827 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N65 MINI S OBX NORDEA N 01 NO0013039560 MINI S OMX OSLO 20 NORDEA N1 MINI S OBX NORDEA N 02 NO0013039578 MINI S OMX OSLO 20 NORDEA N2 MINI S OBX NORDEA N 03 NO0013039586 MINI S OMX OSLO 20 NORDEA N3 MINI S OBX NORDEA N 04 NO0013039594 MINI S OMX OSLO 20 NORDEA N4 MINI S OBX NORDNET 32 SE0015942305 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET 32 MINI S OBX NORDNET 33 SE0015942313 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET 33 MINI S OBX NORDNET 34 SE0015942321 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET 34 MINI S OBX NORDNET 35 SE0015942339 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET 35 MINI S OBX NORDNET N121 NO0013122119 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N121 MINI S OBX NORDNET N122 NO0013122127 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N122 MINI S OBX NORDNET N123 NO0013122135 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N123 MINI S OBX NORDNET N124 NO0013122143 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N124 MINI S OBX NORDNET N125 NO0013122150 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N125 MINI S OBX NORDNET N126 NO0013122168 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N126 MINI S OBX NORDNET N127 NO0013122176 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N127 MINI S OBX NORDNET N64 NO0012429887 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N64 MINI S OBX NORDNET N65 NO0012429895 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N65 MINI S OBX NORDNET N67 NO0012503087 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N67 MINI S OBX NORDNET N68 NO0012503103 MINI S OMX OSLO 20 NORDNET N68