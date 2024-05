Durch die Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat der Rüstungskonzern Rheinmetall in dieser Woche für Aufsehen gesorgt. Der Deal spiegelt die Zeitenwende in der Branche wider, ist aber dennoch durchaus umstritten. BVB-Chef Hans-Joachim Watzke verteidigt die Partnerschaft aber klar.Der Deal sei auch ein Beitrag zur Debatte um die Unterstützung der Ukraine zur Friedenssicherung, so Watzke in der Bild. Der Diskurse über Waffenlieferungen werde in anderen Ländern längst geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...