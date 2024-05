Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -8849, ein führender Innovator im Bereich der robusten Mobiltechnologie, kündigt mit Stolz sein neuestes Meisterwerk an - das TANK 2 Pro. Das TANK 2 Pro kombiniert robuste Haltbarkeit mit Flaggschiff-Funktionen und setzt die Tradition von 8849 fort, die Grenzen der mobilen Innovation zu erweitern.Innovativer DLP-ProjektorDas herausragende Merkmal des TANK 2 Pro ist sein eingebauter DLP-Projektor mit 100 Lumen Helligkeit. Auf diese Weise können Benutzer jede flache Oberfläche in einen großen Bildschirm verwandeln, der sich perfekt für Präsentationen, Filmabende oder Spiele eignet. Der Projektor liefert scharfe, lebendige Bilder mit einer bemerkenswerten Auflösung und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für Arbeit und Freizeit.Neuestes Android 14Das TANK 2 Pro läuft auf dem neuesten Android 14 und bietet erhöhte Sicherheit, verbesserte Leistung und eine intuitivere Benutzeroberfläche. Mit fortschrittlichen Datenschutzkontrollen und dem Zugang zu einer großen Auswahl an Apps im Google Play Store können Nutzer ein nahtloses und personalisiertes Erlebnis genießen.Leistungsstarker Akku und schnelles AufladenDas TANK 2 Pro ist mit einem massiven 23.800mAh Akku ausgestattet und unterstützt 120W Schnellladung. Dadurch wird sichergestellt, dass das Telefon auch bei intensiver Nutzung nicht häufig aufgeladen werden muss und schnell und effizient wieder die volle Leistung erreicht. Ganz gleich, ob der Benutzer den Projektor benutzt, mit GPS navigiert oder intensive Anwendungen ausführt, das TANK 2 Pro hält mit den Anforderungen des Benutzers Schritt.Unübertroffenes visuelles ErlebnisDas TANK 2 Pro verfügt über ein atemberaubendes 6,79" FHD + 120 Hz Display, das lebendige Farben und außergewöhnliche Klarheit liefert. So wird jeder Moment zum Leben erweckt, ganz gleich, ob die Nutzer Videos ansehen, Spiele spielen oder Fotos ansehen.Starke Leistung und reichlich SpeicherplatzDas TANK 2 Pro wird von einem Helio G99-Prozessor angetrieben und verfügt über 8 GB RAM und 256 GB schnellen Speicher, der auf bis zu 2 TB erweiterbar ist. Dies gewährleistet eine reibungslose Leistung und ausreichend Platz für alle Anwendungen, Fotos und Videos des Nutzers.Globaler VorverkaufDas 8849 TANK 2 Pro (https://bit.ly/4aAdOsa) und das Unihertz Tank 2 Pro (https://bit.ly/4bS8Rwb) werden ab dem 31. Mai PST auf AliExpress erhältlich sein. Weitere Informationen und aktuelle Informationen über die neuesten Nachrichten und Aktionen finden Sie auf der offiziellen Website von 8849 (https://8849tech.com/) oder folgen Sie 8849 in den sozialen Medien.Informationen zu 88498849 hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige, robuste Telefone für Benutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Mit der Mission, "Sie jeden Moment zu schützen", bietet 8849 zuverlässige Kommunikationslösungen in den extremsten Umgebungen. Das TANK 2 Pro spiegelt das unermüdliche Streben von 8849 nach Qualität und Sicherheit wider.Kontakt:KontaktinformationenE-Mail: support@8849tech.comTelefon: +86 18676755187Video - https://www.youtube.com/watch?v=jloT2qoHP-IView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weltpremiere-8849-bringt-das-tank-2-pro-auf-den-markt--ein-erschwingliches-projektor-smartphone-302156537.htmlOriginal-Content von: 8849, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175050/5790827