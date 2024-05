Die Nel-Aktie hat am Donnerstag an der Heimatbörse in Oslo erneut zweistellig nachgegeben. Aus charttechnischer Sicht nimmt das Papier damit Kurs auf eine wichtige Unterstützung. Gleichzeitig hat ein Tochterunternehmen einen bedeutenden Erfolg erzielt. DER AKTIONÄR verrät, wie Anleger jetzt mit der Nel-Aktie verfahren sollten.Im Detail hat die Nel-Tochter Cavendish Hydrogen von Alperia Greenpower SRL einen Auftrag über die Lieferung von Wasserstoffbetankungsanlagen für einen Standort in Bruneck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...