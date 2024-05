Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat eine Leitzinssenkung am nächsten Donnerstag in Aussicht gestellt, so die Analysten der Helaba.Wie es danach weitergehe, sei aber offen. Entscheidend für die Währungshüter sei die Entwicklung der Inflation. Heute gebe es die Schnellschätzung der EWU-Teuerung. Frankreich und Italien würden ebenfalls die Verbraucherpreise melden, während Deutschland und Spanien die vorläufigen Zahlen bereits bekannt gegeben hätten. Sie würden darauf schließen lassen, dass der disinflationäre Trend im Mai unterbrochen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...