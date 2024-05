Weil die Salesforce-Aktie gestern um 20 Prozent abstürzte, riss es auch die SAP-Aktie mit in die Tiefe. Doch ist das berechtigt? Ergibt sich hier ein Schnäppchen oder sollten Anleger SAP jetzt besser verkaufen? Denn am gestrigen Donnerstag brachte der US-Tech-Riese Salesforce seine Quartalszahlen. Die waren gar nicht so schlecht, doch der Ausblick für das zweite Quartal enttäuschte Anleger so sehr, dass sie das Papier um rund 20 Prozent in die Tiefe ...

