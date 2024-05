Das Management von Sartorius bestätigte eine Normalisierung des Auftragsverhaltens mit unklarem Ausgang. Daher ist der Auftragseingang kein verlässlicher Indikator und das Management bewegt sich auf Quartalsbasis in trüben Gewässern. Die Analysten von mwb research gehen weiterhin davon aus, dass die Pandemie Vorzieheffekte ausgelöst hatte und die weltweiten Laborkapazitäten auf Jahre hinaus gesättigt sein werden. Die Analysten bleiben vorsichtig, was die Ziele für 2024 betrifft, da die Q2-Ergebnisse erneut enttäuschend ausfallen könnten und die potenzielle Erholung noch nicht eingetreten ist. Im Einzelnen werden die Margen in Q2 schwächer ausfallen als in Q1. Daher sehen die Experten weiterhin das Risiko von Prognosesenkungen. Sie bestätigen daher ihr SELL-Rating auf Basis der gesenkten Erwartungen mit einem reduzierten Kursziel von EUR 210,00 (alt EUR 240,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





