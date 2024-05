MALTA, N.Y. - Der Halbleiterhersteller GlobalFoundries (GF) wurde aufgrund seiner langjährigen Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung in die Liste "America's Climate Leaders 2024" von USA Today aufgenommen. Diese Ehrung unterstreicht die tägliche Arbeit des Unternehmensteams, das ständig nach neuen Effizienzen sucht, um die Umweltbelastung zu minimieren. Im Zuge dessen verfolgt GF seine "Journey to Zero Carbon", mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2020 um 25 % zu senken, während die globale Produktionskapazität weiter ausgebaut wird. Diese Zielsetzung steht im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens und GF ist auf Kurs, die Zielvorgabe für 2030 zu erreichen.

Engagement für eine nachhaltige Zukunft

Die Strategie des Unternehmens für nachhaltige Operationen [...]

