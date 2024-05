EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter AG: Strategieanpassung durch neues Partnermodell



31.05.2024 / 10:15 CET/CEST

31.05.2024 / 10:15 CET/CEST





Enapter AG: Strategieanpassung durch neues Partnermodell

Partner können zukünftig eigene Elektrolyseure mit AEM-Stacks von Enapter bauen und vermarkten

Enapter konzentriert sich durch Partnerschaft mit chinesischer Wolong-Gruppe auf Stack-Bau im Werk in Pisa und wird Hallen- und Büroflächen in Saerbeck vermieten

Hamburg, 31. Mai 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) führt eine angepasste Vertriebs- und Produktionsstrategie ein. Dabei wird der Fokus auf den sogenannten Stack gelegt, dem patentgeschützten Kern eines jeden AEM-Elektrolyseurs, der für die Wasserstoffproduktion verantwortlich ist. Enapter wird mit seinem Joint-Venture-Partner Wolong auch weiterhin eigene Elektrolyseure produzieren und ihre Stacks in diesen Geräten verbauen. Gleichzeitig erweitert Enapter sein Dienstleistungsangebot und wird die Stacks zukünftig auch Industriepartnern (Core-Partnern) zur Verfügung stellen, die die AEM-Wasserstoffkerne von Enapter in eigenen Elektrolyseuren verbauen und die entsprechende Betriebssoftware nutzen dürfen.

Bislang produzierte Enapter eigenständig die Singlecoregeräte der EL-Klasse sowie die Geräte der Multicore-Klasse, in denen bis zu 420 einzelne Stacks verbaut sind und die im Megawattbereich Wasserstoff erzeugen. Zukünftig wird das Unternehmen sich auf die Produktion der Stacks am Standort Pisa, Italien, konzentrieren. Mit der Strategieanpassung werden die Produktion und Montage aller weiteren Systeme (Balance of Plant) jenseits des Stacks, die für einen Elektrolyseur vonnöten sind - dazu gehören Wassertanks, Rohr- und Leitungssysteme sowie das Gehäuse - u.a. vom chinesischen Joint-Venture-Partner Wolong Enapter Hydrogen Technologies Ltd. (siehe Meldung vom 29.01.2024) übernommen. Wolong wird die fertigen Geräte ohne Stack an Enapter liefern. Enapter wird diese dann mit den Stacks ausstatten und die Betriebssoftware aufspielen. Damit bleibt die Kernkompetenz der Stack Produktion bei Enapter. Es wird erwartet, dass ab Januar 2025 die gesamte Produktion der EL-Klasse nach China ausgelagert sein wird. Die damit freigesetzten Produktions-Ressourcen in Pisa werden auf die dort bereits vorhandene Stack-Produktion fokussiert. Damit ist zu erwarten, dass eine Produktionserweiterung in Saerbeck kurz- und mittelfristig nicht erfolgen wird. Um weitere zusätzliche Einnahmen zu generieren, ist eine Fremdvermietung der Hallen- und Büroflächen in Saerbeck angestoßen worden. Die Gesellschaft erwartet nach einer Vollvermietung jährliche Einnahmen von rd. 2 Mio. Euro. Die Verträge werden so gestaltet, dass bei einer deutlich erhöhten Nachfrage nach zusätzlichen Produktionskapazitäten eine Stack-Produktion in Saerbeck entsprechend aufgenommen werden kann.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



