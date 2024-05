Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Sydinvest - name changes

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 3 June 2024. ISIN DK0010101740 --------------------------------------------------------------- Name Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK --------------------------------------------------------------- New name Sydinvest Global Value A DKK --------------------------------------------------------------- Short name SYIVLVADKK --------------------------------------------------------------- New short name SYIGLVADKK --------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 3826 --------------------------------------------------------------- ISIN DK0010270776 ------------------------------------------------------------ Name Sydinvest USA Ligevægt & Value A DKK ------------------------------------------------------------ New name Sydinvest USA Value A DKK ------------------------------------------------------------ Short name SYIULVADKK ------------------------------------------------------------ New short name SYIUSAVADKK ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID 11227 ------------------------------------------------------------ ISIN DK0015323406 --------------------------------------------------------------- Name Sydinvest Europa Ligevægt & Value A DKK --------------------------------------------------------------- New name Sydinvest Europa Value A DKK --------------------------------------------------------------- Short name SYIEULVADKK --------------------------------------------------------------- New short name SYIEUVADKK --------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 3829 --------------------------------------------------------------- ISIN DK0016231921 ------------------------------------------------------------- Name Sydinvest HøjrenteLande Mix ESG A DKK ------------------------------------------------------------- New name Sydinvest HøjrenteLande A DKK ------------------------------------------------------------- Short name SYIHRLMESGADKK ------------------------------------------------------------- New short name SYIHRLADKK ------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 39133 ------------------------------------------------------------- ISIN DK0060033116 ------------------------------------------------------- Name Sydinvest Tyskland A DKK ------------------------------------------------------- New name Sydinvest Indeks Tyskland A DKK ------------------------------------------------------- Short name SYITYSKADKK ------------------------------------------------------- New short name SYIITYADKK ------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 34388 ------------------------------------------------------- ISIN DK0060669091 --------------------------------------------------------------- Name Sydinvest Verden Ligevægt&Val A DKK Akk --------------------------------------------------------------- New name Sydinvest Global Value A DKK Akk --------------------------------------------------------------- Short name SYIVLVADKKA --------------------------------------------------------------- New short name SYIGLVADKKAKK --------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 115615 --------------------------------------------------------------- ISIN DK0061111572 ---------------------------------------------------------------- Name Sydinv Morningstar Sust Leaders Index KL ---------------------------------------------------------------- New name Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL ---------------------------------------------------------------- Short name SYIMSTARSULIKL ---------------------------------------------------------------- New short name SYIIMSLKL ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 162981 ---------------------------------------------------------------- ISIN DK0061281490 --------------------------------------------------------------- Name Sydinv Verden Lav Volatilitet Indeks KL --------------------------------------------------------------- New name Sydinvest Indeks Glob Akt Lav Risiko KL --------------------------------------------------------------- Short name SYIVLVIKL --------------------------------------------------------------- New short name SYIIGALRKL --------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 197039 --------------------------------------------------------------- ISIN DK0061533643 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Bæredygtige Aktier A DKK ---------------------------------------------------------- New name Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK ---------------------------------------------------------- Short name SYIBDAADKK ---------------------------------------------------------- New short name SYIKVAADKK ---------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 220298 ---------------------------------------------------------- ISIN DK0061541232 ------------------------------------------------------ Name Sydinvest Danmark Indeks A DKK ------------------------------------------------------ New name Sydinvest Indeks Danmark A DKK ------------------------------------------------------ Short name SYIDKI ------------------------------------------------------ New short name SYIIDKADKK ------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID 227937 ------------------------------------------------------ ISIN DK0061806981 ----------------------------------------------------------- Name Sydinvest Blandede Obl ESG A DKK ----------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Obligationer A DKK ----------------------------------------------------------- Short name SYIBOESGADKK ----------------------------------------------------------- New short name SYIFOADKK ----------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 65521 ----------------------------------------------------------- ISIN DK0062496717 -------------------------------------------------------------- Name Sydinv HøjrenteLande Mix ESG A DKK Akk -------------------------------------------------------------- New name Sydinvest HøjrenteLande A DKK Akk -------------------------------------------------------------- Short name SYIHRLMIXESG -------------------------------------------------------------- New short name SYIHRLADKKAKK -------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 307419 -------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66