ROM (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Italien ist auch zu Jahresbeginn gewachsen. Zum Vorquartal betrug das Wachstum im ersten Quartal 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Eine vorläufige Schätzung wurde wie von Experten erwartet bestätigt. Die Entwicklung folgt auf einen Zuwachs von 0,2 Prozent im Schlussquartal 2023. Getragen wurde das Wachstum zum Jahresstart von den Ausgaben der Verbraucher, den Investitionen der Unternehmen und dem Außenhandel./bgf/jha/