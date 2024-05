(shareribs.com) London 31.05.2024 - Die Ölpreise bleiben am Freitag stabil. Die Marktteilnehmer warten auf das OPEC-Treffen, eine Fortsetzung der Kürzungen gilt als sicher. Die EIA meldete gestern einen deutlichen Rückgang der Lagerbestände. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,2 Millionen Barrel auf 454,7 Millionen ...

