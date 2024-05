In den vergangenen Monaten informierte der Wasserstoffkonzern mehrfach über seine Pläne, sein Fueling-Spinoff Cavendish Hydrogen an die Börse in Oslo zu bringen. Nun ist es endlich soweit: Das Tochterunternehmen hat den Börsengang in Oslo beantragt. Damit ist das IPO zwar noch nicht in trockenen Tüchern - so gehen dem Börsengang einige ausstehende Genehmigungen voraus, nicht nur von der Börse in Oslo, sondern auch vom Verwaltungsrat des Mutterkonzerns sowie der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde. Aber allein schon diese Meldung verhilft der Aktie zum Kurs auf grün und auch die Meldung, dass NEL plant, Aktien von Cavendish als Sachdividende an NEL-Aktionäre auszugeben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



