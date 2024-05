Nasdaq Copenhagen A/S: Værdipapirfonden Sydinvest - name changes

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 3 June 2024. ISIN DK0060749281 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Konservativ Udb A ---------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Konservativ Udb A ---------------------------------------------------------- Short name SYVKUA ---------------------------------------------------------- New short name SYVFKUDA ---------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127198 ---------------------------------------------------------- ISIN DK0060749364 --------------------------------------------------------- Name Sydinvest Balanceret Udb A --------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Balanceret Udb A --------------------------------------------------------- Short name SYVBUA --------------------------------------------------------- New short name SYVFBUA --------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127199 --------------------------------------------------------- ISIN DK0060749448 -------------------------------------------------------------- Name Sydinvest Vækstorienteret Udb A -------------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A -------------------------------------------------------------- Short name SYVVUA -------------------------------------------------------------- New short name SYVFVOUA -------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127200 -------------------------------------------------------------- ISIN DK0060749521 ------------------------------------------------------- Name Sydinvest Aggressiv Udb A ------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Offensiv Udb A ------------------------------------------------------- Short name SYVAUA ------------------------------------------------------- New short name SYVFOUA ------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127201 ------------------------------------------------------- ISIN DK0060749604 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Konservativ Akk A ---------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Konservativ Akk A ---------------------------------------------------------- Short name SYVKAA ---------------------------------------------------------- New short name SYVFKAKKA ---------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127194 ---------------------------------------------------------- ISIN DK0060749794 --------------------------------------------------------- Name Sydinvest Balanceret Akk A --------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Balanceret Akk A --------------------------------------------------------- Short name SYVBAA --------------------------------------------------------- New short name SYVFBAKKA --------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127195 --------------------------------------------------------- ISIN DK0060749877 -------------------------------------------------------------- Name Sydinvest Vækstorienteret Akk A -------------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Vækstorienteret Akk A -------------------------------------------------------------- Short name SYVVAA -------------------------------------------------------------- New short name SYVFVOAKKA -------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127196 -------------------------------------------------------------- ISIN DK0060749950 ------------------------------------------------------- Name Sydinvest Aggressiv Akk A ------------------------------------------------------- New name Sydinvest Formue Offensiv Akk A ------------------------------------------------------- Short name SYVAAA ------------------------------------------------------- New short name SYVFOAKKA ------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID 127197 ------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66