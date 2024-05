Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor der erwarteten Zinswende im Euroraum hat sich das Geschäftsklima leicht gebessert, berichten die Analysten der NORD/LB.Das Stimmungsbarometer sei im Mai auf 96,0 Punkte von 95,6 Punkten im Monat zuvor gestiegen.Die Arbeitslosenquote im Euroraum sei im April auf ein Rekordtief gefallen. Sie sei nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat auf 6,4% gesunken, nachdem sie seit Jahresbeginn bei 6,5% gelegen habe. Demnach seien 10,998 Mio. Menschen im Währungsraum erwerbslos gewesen. Im Vergleich zum März sei die Zahl um 100.000 gesunken. Am höchsten sei die Arbeitslosenquote im April in Spanien mit 11,7% geblieben, gefolgt von Griechenland mit 10,8%. Den niedrigsten Wert weise Malta mit 3,1% aus. In Deutschland sei die Arbeitslosenquote mit 3,2 Prozent nur geringfügig höher. ...

