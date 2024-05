Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Kennen Sie Nexity, Quadient oder Sogefi, fragt Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Fidecum Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5).Das französische Immobilienunternehmen, der Hersteller von Postbearbeitungssystemen und der italienische Autozulieferer seien Unternehmen, die man in kaum einem Fonds finde. Aber in dem Fidecum Contrarian Value Euroland Aktienfonds der Experten. Warum? Nun, weil die Experten bei ihren umfangreichen Analysen tief graben und hier neben äußerst attraktiver Bewertung auch gute Wachstumschancen sehen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...