ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation im Mai etwas abgeschwächt. Die nach europäischem Standard gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) lagen 0,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Im April hatte die Rate noch bei 0,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten allerdings einen etwas stärkeren Rückgang auf 0,7 Prozent erwartet.

Die Inflation in Italien liegt merklich niedriger als in vielen anderen Euroländern. Im Durchschnitt der Eurozone stieg die Rate im Mai auf 2,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig zwei Prozent an.

Für Anfang Juni hat die EZB - angesichts des tendenziellen Rückgangs der Inflation - eine Zinssenkung signalisiert. Das weitere Vorgehen ist angesichts der immer noch hartnäckigen Inflation allerdings offen./jsl/bgf/jha/