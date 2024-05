© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire/dpa



Die Bank of Japan (BoJ) sieht sich wachsendem Druck ausgesetzt, ihre Zinssätze zu erhöhen, davon geht der renommierte Wirtschaftsexperte Takeo Hoshi aus.Laut Hoshi muss die Bank das Risiko einer übermäßigen Inflation eindämmen, die weit über das angestrebte Ziel von 2 Prozent hinausgeht. "Wenn die Zinserhöhung ausbleibt, könnte sich die Inflation gefährlich beschleunigen, ähnlich wie in den USA und Europa," erklärte er. Ein Mangel an Arbeitskräften treibe die Löhne und damit auch die Preise in die Höhe. Nach dem Ende unkonventioneller Lockerungsmaßnahmen im März strebt die Bank of Japan nun feste Zinserhöhungen an, um die Inflationserwartungen bei 2 Prozent zu stabilisieren und schließlich …