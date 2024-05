Koenig & Bauer (SKB) veranstaltete einen Capital Markets Day auf der drupa, der Leitmesse der Branche, die in der Regel alle vier Jahre stattfindet und die als Katalysator für die gesamte Branche fungiert, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Aufgrund der Pandemie fand die letzte drupa vor acht Jahren statt, weshalb die diesjährige Veranstaltung noch wichtiger ist. Neben der Ausstellung gab SKB einen umfassenden Überblick über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, Marktchancen und laufende Projekte und vermittelte den Anlegern einen Einblick in das Wachstumspotenzial des Unternehmens sowie in Initiativen zur Verbesserung der Rentabilität und Nachhaltigkeit. Die Analysten von mwb research halten an ihrer Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 18,00 EUR fest und erkennen an, dass sich der Aktienkurs seit Ende Februar dieses Jahres um fast 35% erholt hat. Sobald sich die Mittelfristziel weiter konkretisieren sollten, sehen die Experten weiteres Aufwärtspotenzial für ihre und die Konsensschätzungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG





