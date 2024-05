Die Märkte gerieten am Mittwoch aufgrund von Zinssorgen wieder einmal schwer unter Druck und nahezu durch die Bank bekamen die Börsianer rote Vorzeichen zu Gesicht. Doch längst nicht jeder Titel gab sich diesem unschönen Trend hin. Nvidia etwa setzte seine beeindruckende Rallye fort und erreichte bei rund 1.150 US-Dollar wieder einmal frische Rekorde.Nachbörslich musste Nvidia (US67066G1040) zwar kleinere Verluste wegstecken, was am generellen Trend im Chart aber wenig bis gar nichts ändert. Nach den Quartalszahlen sind die Bullen noch immer ...

