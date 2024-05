Bern - Wie sieht das Angebot für ETF-Sparpläne in der Schweiz aus? Was sind ETFs und welche Vorteile bietet ein ETF-Sparplan? Diese Fragen beantwortet Nima Pouyan, Head of Switzerland & Liechtenstein ETF Invesco Asset Management (Schweiz) AG im heutigen Experteninterview mit Olivia Hähnel von der BX Swiss. Kapitel:00:00 Smart investieren mit ETF-Sparplänen00:18 Angebote für ETF-Sparpläne in der Schweiz 02:56 Was steckt hinter ETFs? 03:52 Vorteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...