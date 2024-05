Airbnb plant eine Neuausrichtung bei seinen Angeboten, nachdem die Erweiterungen im Bereich "Experiences" im letzten Jahr zurückgefahren wurden. Die Finanzchefin des Unternehmens enthüllte auf einer Konferenz, dass man die Strategie überdenke und dabei insbesondere Timing, Preisgestaltung und Personalisierung in den Fokus nimmt. Diese Anpassungen zielen darauf ab, die Buchung von Unterkünften und Erlebnissen auf der Plattform zu harmonisieren, wobeil klar wurde, dass nicht alle Buchungen gleichzeitig erfolgen. Ferner hat das Unternehmen seine Erfahrungen in den Wiederaufbau dieser Produktlinie einfließen lassen, um den Gästen maßgeschneiderte Angebote zum richtigen Zeitpunkt anbieten zu können. Neue hochkarätige Angebote, so genannte Airbnb Icons, richten sich an eine exklusive Kundengruppe und unterstreichen das Potenzial gezielter, hochwertiger Erlebnisse.

