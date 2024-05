Nachdem die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) Anfang März auf ein 2-Jahreshoch gestiegen war, ging es in den darauffolgenden Wochen wieder leicht bergab mit dem Datenanalysespezialisten. Doch die wichtige Kursmarke von 20 US$ hielt bislang und am Donnerstag meldete sich Palantir mit einem Kursplus von fast +4% zurück. Gelingt nun endlich die Trendwende? Ein neuer Auftrag der U.S. Army Auslöser des gestrigen Kursgewinns war die Unternehmensmeldung eines ...

