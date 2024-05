US-Wirtschaft verliert zu Jahresbeginn deutlich an Fahrt - Nur BIP-Plus von 1,3 Prozent im ersten Quartal

Werbung







Die hohen Zinsen setzen der US-Wirtschaft zu. Das Bruttoinlandsprodukt der USA hat im ersten Quartal lediglich um 1,3 Prozent zugelegt. Auch die anhaltende Inflation stimmt die US-Wirtschaft pessimistischer.



Gebremst von der Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), verliert die US-Wirtschaft deutlich an Fahrt. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal hochgerechnet auf das Jahr um lediglich um 1,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Ende 2023 hatte es noch einen Zuwachs von annualisiert 3,4 Prozent gegeben. Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve zuletzt zwar weiter gewachsen, doch die amerikanischen Unternehmen schauen insbesondere wegen der steigenden Inflation pessimistischer in die Zukunft, teilte die Fed in ihrem jüngst veröffentlichten Konjunkturbericht, dem sogenannten "Beige Book" mit. Die Fed versucht mit einem straffen geldpolitischen Kurs den Preisauftrieb zu drücken. Angesichts der weiterhin hartnäckigen Inflation rechnen die Finanzmärkte frühestens im September mit einer Zinssenkung. Die US-Notenbank, deren nächster Zinsentscheid am 12. Juni ansteht, hält den geldpolitischen Schlüsselsatz aktuell in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,5 Prozent.









Quelle: HSBC