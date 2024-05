ServiceValue hat in Kooperation mit Focus Money die fairsten Wohngebäudeversicherer aus Kundensicht ermittelt. 13 der 35 getesteten Anbieter schnitten im Ranking überdurchschnittlich fair ab. Nur sechs Versicherer erhielten in allen Teilkategorien die Bestbewertung. Inflation und Klimawandel treiben die Risiken und die damit verbundenen höheren Schadenleistungen in der Wohngebäude-Sparte kontinuierlich nach oben. Gerade in den Sommermonaten vergeht mittlerweile kaum eine Woche, in der irgendwo in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...