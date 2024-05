Mehr als jede zweite Familie in Deutschland sucht in den Metropolen jenseits der Stadtgrenze nach Mietwohnungen und -häusern. Das hat eine aktuelle Analyse von ImmoScout24 ergeben. Familiengerechte Wohnungen werden seltener gebaut und angeboten als noch vor zehn Jahren. Eine neue Untersuchung des Immobilienportals ImmoScout24 zeigt, dass mehr als jede zweite Familie in den Metropolen jenseits der Stadtgrenze nach Mietwohnungen und -häusern sucht. In den Städten mit besonders hohen Mieten wie Stuttgart ...

