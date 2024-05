Steigende Inflationsraten in Deutschland und im Euroraum haben in den vergangenen Tagen für verhaltene Stimmung an den Börsen gesorgt. Dennoch gilt eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) kommende Woche als wahrscheinlich. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer warnt jedoch: "Ich halte das für riskant. "Die Inflation im Euroraum hat im Mai wieder etwas zugelegt. So stiegen die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 2,6 (April: 2,4) Prozent. Auch die sogenannte Kerninflation - also ohne ...

