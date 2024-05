DJ Scholz bei Gedenkveranstaltung zur Landung alliierter Truppen in der Normandie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Sccholz (SPD) wird am kommenden Donnerstag nach Frankreich reisen und dort auf Einladung von Staatspräsident Emmanuel Macron an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags der Landung alliierter Truppen in der Normandie teilnehmen. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Am frühen Nachmittag werden der Kanzler, Präsident Macron und weitere Staats- und Regierungschefs an der Gedenkveranstaltung am Gedenkort am Omaha Beach teilnehmen", sagte er. Anschließend werde Scholz an einem Empfang teilnehmen, den Macron für die anwesenden Staats- und Regierungschefs ausrichte. Am Abend werde der Kanzler in Berlin zurückerwartet.

