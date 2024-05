Brüssel (www.anleihencheck.de) - Der Euro bekam heute Morgen einen kleinen Auftrieb, nachdem der jüngste Inflationsbericht für den Euroraum darauf hindeutete, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Senkung der Zinssätze in den kommenden Monaten zu Recht vorsichtig vorgehen würde, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury. ...

