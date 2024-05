Berlin (ots) -Der Sommer steht vor der Tür und in Berlin steigen die Temperaturen. Angesichts der bevorstehenden Europawahlen und den Landtagswahlen wird auch das politische Klima hitziger. Passend dazu startet WELT TV ein Format der etwas anderen Art. Auf der Dachterrasse des Nachrichtensenders und unweit des Regierungsviertels, wirft der WELT TV-Chefredakteur den Grill an und lädt zum Politikergrillen mit Jan Philipp Burgard.Den ganzen Sommer lang spricht Burgard beim Grillen über den Dächern Berlins mit Spitzenpolitikern über Politisches und Persönliches. Dabei werden die Politikerinnen und Politiker auch selbst zur Grillzange greifen. Können unsere Volksvertreter mit Hitze umgehen? Welche Fragen bringen sie ins Schwitzen? Grillen - oder gegrillt werden?In der ersten Folge am kommenden Sonntag, 2. Juni 2024, um 10.30 Uhr (Wiederholung um 13.30 Uhr) empfängt Jan Philipp Burgard die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ihren Wahlkampf als Spitzenkandidatin der europäischen Liberalen unterbricht und sich den Fragen des WELT TV-Chefredakteurs stellt.Weitere Gäste beim Politikergrillen sind in den nächsten Wochen u.a. die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, SPD-Chef Lars Klingbeil, CDU-Chef Friedrich Merz, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Die Grünen), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.Das WELT TV Politikergrillen mit Jan Philipp Burgard - ab 2. Juni 2024 den Sommer über wöchentlich auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek & TV-App.Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comMoritz SchudnagiesCommunications Manager WELT-Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5791204