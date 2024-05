Im Vergleich zum Vormonat ist die jährliche Inflationsrate in den Ländern der europäischen Gemeinschaftswährung von 2,4 % auf 2,6 % gestiegen. Volkswirte hatten dagegen nur mit einem geringeren Anstieg auf 2,5 % gerechnet. Auch die Kernrate, also exklusive der schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise, hat unerwarteterweise von 2,7 % auf 2,9 % zugelegt. Ökonomen hatten eigentlich mit einem stagnierenden Wert gerechnet.



Die Entwicklung zeigt, dass die Inflation zwar nachlässt, aber der Kampf noch nicht gewonnen ist. Die EZB peilt eine Inflationsrate von rund 2 % an. Dennoch wird erwartet, dass die EZB auf ihrer Sitzung am 6. Juni eine erste Zinssenkung von 25 Basispunkten vornehmen wird.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



