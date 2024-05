Mannheim - Bei einer Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz sind am Freitag nach Polizeiangaben Menschen verletzt worden.



Über das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen könnten bislang keine Angaben gemacht werden, hieß es vom Polizeipräsidium Mannheim. Infolge des Angriffs habe ein Beamter seine Schusswaffe eingesetzt. Dadurch sei auch der Angreifer verletzt worden, so die Behörde.



Rettungs- und Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Schienenverkehr sei lokal teilweise bis auf Weiteres gesperrt, so die Polizei.



Laut Medienberichten soll der Angriff einem Islamkritiker gegolten haben, der in der Vergangenheit bereits von Verfassungsschutzbehörden beobachtet worden sein.

