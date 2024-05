Amazon hat von der US-Luftfahrtbehörde FAA die Genehmigung erhalten, seine Drohnenflüge auf weitere Standorte auszudehnen, was bedeutet, dass das Unternehmen nun Lieferungen an Kunden jenseits der Sichtweite der Steuerer vornehmen kann. Mit einem eigens entwickelten Flugstrategiekonzept zur Befliegung hat Amazon die Erlaubnis erhalten, seine Auslieferungsdrohnen über die bisher erforderliche menschliche Überwachung hinaus zu betreiben, was Prime-Kunden in dichter besiedelten Gebieten zugutekommen könnte. Durch den Einsatz von Tracking-Technologie werden die Drohnenflüge remote überwacht und kontrolliert. Man strebt an, bis Ende 2024 über 500 Millionen Pakete per Drohne auszuliefern und hebt hervor, dass Sicherheit auch bei der Erweiterung des Drohnenflugdienstes oberste Priorität behält. Das Unternehmen hat außerdem Vertrauen in sein eigenes Risikomanagement wie auch die unabhängige, [...]

