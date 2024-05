Energy Vault arbeitet mit dem führenden Architektur- und Ingenieurbüro SOM zusammen, um die Zukunft nachhaltiger Gebäudearchitekturen zu entwerfen, die zum ersten Mal eine schnellere Amortisation der Kohlenstoffemissionen ermöglichen

Energy Vault hat kürzlich die nächste Generation der G-VAULT Schwerkraft-Energiespeicherlösungen vorgestellt, darunter EVu, EVc, EVy, and EV0

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein führender Anbieter von nachhaltigen, netzbasierten Energiespeicherlösungen, und Skidmore, Owings Merrill (SOM), ein führendes Architektur- und Ingenieurbüro, haben heute eine exklusive globale Partnerschaft zur Speicherung von Schwerkraftenergie angekündigt.

EVu is a superstructure tower design, which improves unit economics and enables GESS integration into tall buildings through the use of a hollowed structure with heights over 300 meters, and up to 1,000 meters tall. These structures will have the capacity to reach multi-GWh of gravity-based energy storage to power not only the building itself but also adjacent buildings' energy needs. This innovative design which integrates leading GESS technology within superstructure building design and engineering will, for the first time in building construction and operation history, enable a carbon payback within accelerated timeframes of 3-4 years. (Photo: Business Wire)

SOM ist für den Entwurf vieler der bekanntesten Gebäude der Welt verantwortlich, darunter das Burj Khalifa, das Tianjin CTF Finance Centre, der Willis Tower und das One World Trade Center. Die weithin anerkannten architektonischen, technologischen und strukturellen Innovationen von SOM haben fast ein Jahrhundert lang den Weg für hohe Gebäude auf der ganzen Welt geebnet.

Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird SOM der exklusive Architekt und Statiker für die nächste Generation von festen Rahmen und entfaltbaren Strukturen für alle neuen Energy Vault Schwerkraft-Energiespeichersysteme (GESS) sein. Dazu gehört auch die Einbindung der Schwerkraft-Energiespeichertechnologie in hohe Gebäude in städtischen Umgebungen und entfaltbare Strukturen in natürlichen Umgebungen, um die Nachhaltigkeit zu maximieren, die Amortisation von Kohlenstoff zu beschleunigen und die Kosten des Energieverbrauchs zu senken. Energy Vault begann in den letzten 12 Monaten mit SOM zusammenzuarbeiten, um die Struktur, Architektur und Wirtschaftlichkeit seiner GESS-Technologie zu optimieren, die weltweit eine entscheidende Rolle bei der Nutzung erneuerbarer Energien spielt.

G-VAULT, die Energy Vault-Familie schwerkraftbasierter Lösungen, kombiniert bewährte Energiespeicherprinzipien, moderne Technik, eine KI-gestützte Software-Orchestrierungsplattform und modernste Materialwissenschaft, um Langzeitspeicherung zu ermöglichen. Die Produkte von G-VAULT entkoppeln Strom und Energie, um dem Kunden volle Flexibilität bei der Gestaltung des optimalen Speichersystems zu ermöglichen und gleichzeitig eine führende Leistung bei der Round-Trip-Effizienz im Vergleich zu anderen mechanischen oder thermodynamischen Energiespeichersystemen zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine flexible, kostengünstige Infrastruktur, die 35 Jahre (oder länger) für eine wechselnde Stromversorgung ausgelegt ist, ohne dass sich das Speichermedium verschlechtert. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwendung zu integrieren, erleichtert die auf Schwerkraft basierende Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und beschleunigt gleichzeitig den globalen Übergang zu sauberer Energie für seine Kunden.

Bisher konzentrierte sich die G-VAULT-Produktreihe von Energy Vault vor allem auf die ursprünglich netzgekoppelte (5 MW) und in der Schweiz getestete EVx-Plattform des Unternehmens, die sich durch eine hoch skalierbare und modulare Architektur auszeichnet, die auf eine Speicherkapazität von mehreren GW-Stunden skaliert werden kann. EVx wird derzeit entwickelt und über Lizenzvereinbarungen in China (3,7 GWh angekündigte Projekte), Ägypten, Griechenland und der 16 Länder umfassenden Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft eingesetzt, wie bereits angekündigt. Im Rahmen dieser Partnerschaft entwickeln Energy Vault und SOM eine neue Plattform von G-VAULT GESS-Lösungen, die sich auf verbesserte Wirtschaftlichkeit, Energiedichte und Nachhaltigkeit konzentrieren, darunter EVu, EVc, EVy und EV0.

EVu ist ein Überbau-Turmdesign, das die Wirtschaftlichkeit der Einheiten verbessert und die Integration von GESS in hohe Gebäude durch die Verwendung einer ausgehöhlten Struktur mit Höhen von über 300 Metern und bis zu 1.000 Metern ermöglicht. Diese Strukturen werden die Kapazität haben, mehrere GWh an schwerkraftbasierter Energie zu speichern, um nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch den Energiebedarf der angrenzenden Gebäude zu decken. Dieses innovative Design, das die führende GESS-Technologie in das Design und die Konstruktion des Oberbaus integriert, wird zum ersten Mal in der Geschichte des Baus und des Betriebs von Gebäuden eine Amortisation innerhalb von 3-4 Jahren ermöglichen.

ist ein Überbau-Turmdesign, das die Wirtschaftlichkeit der Einheiten verbessert und die Integration von GESS in hohe Gebäude durch die Verwendung einer ausgehöhlten Struktur mit Höhen von über 300 Metern und bis zu 1.000 Metern ermöglicht. Diese Strukturen werden die Kapazität haben, mehrere GWh an schwerkraftbasierter Energie zu speichern, um nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch den Energiebedarf der angrenzenden Gebäude zu decken. Dieses innovative Design, das die führende GESS-Technologie in das Design und die Konstruktion des Oberbaus integriert, wird zum ersten Mal in der Geschichte des Baus und des Betriebs von Gebäuden eine Amortisation innerhalb von 3-4 Jahren ermöglichen. EVc ermöglicht zum ersten Mal den Einsatz von groß angelegten Pumpspeichersystemen, die in hohe Gebäudestrukturen integriert sind und ein modulares wasserbasiertes System verwenden. EVc ist in erster Linie ein eigenständiges GESS, kann aber auch in hohe Gebäude integriert werden, die die Grundlage des EVu-Designs bilden. Die zylindrische Form von EVc ist ein optimiertes Design, das Umwelteinflüssen wie Wind und seismischen Ereignissen standhält.

ermöglicht zum ersten Mal den Einsatz von groß angelegten Pumpspeichersystemen, die in hohe Gebäudestrukturen integriert sind und ein modulares wasserbasiertes System verwenden. EVc ist in erster Linie ein eigenständiges GESS, kann aber auch in hohe Gebäude integriert werden, die die Grundlage des EVu-Designs bilden. Die zylindrische Form von EVc ist ein optimiertes Design, das Umwelteinflüssen wie Wind und seismischen Ereignissen standhält. EVy wendet die Energy Vault Kerntechnologie der Schwerkraft auf bereits bestehende Hänge und die Topographie an, um Energie mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt zu speichern und den Bedarf an künstlichen Strukturen zu reduzieren, was durch den Verzicht auf den Bau einer festen Rahmenstruktur extrem niedrige Investitionskosten erzielen kann.

wendet die Energy Vault Kerntechnologie der Schwerkraft auf bereits bestehende Hänge und die Topographie an, um Energie mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt zu speichern und den Bedarf an künstlichen Strukturen zu reduzieren, was durch den Verzicht auf den Bau einer festen Rahmenstruktur extrem niedrige Investitionskosten erzielen kann. EV0 ermöglicht alle technischen und wirtschaftlichen Vorteile der traditionellen Pumpspeicherung und eliminiert gleichzeitig die negativen Folgen, die mit der Betonproduktion und der Störung bestehender Ökosysteme in der freien Natur verbunden sind. Dieses innovative "modulare Pumpspeichersystem" nutzt ein einzigartiges und kostengünstiges Gewebegefäß (den "Water Tree"), um das Wasser in vorgefertigten Modulen zu speichern, die schnell eingesetzt werden können, während bewährte Pumpturbinen und Druckrohrleitungen für bestehende Pumpspeichersysteme genutzt werden.

"Wir freuen uns sehr über den Beginn dieser exklusiven globalen Partnerschaft mit Skidmore, Owings Merrill, einer Firma mit einer beispiellosen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung einiger der bemerkenswertesten Bauwerke der Welt", sagte Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. "Unsere strategische Partnerschaft mit SOM eröffnet Energy Vault ein neues, milliardenschweres Marktsegment, das sich auf die Zukunft der Nachhaltigkeit bei der Planung neuer Gebäude und der Energieeffizienz konzentriert. Die Kombination unserer Pionierarbeit im Bereich der Schwerkraft-Energiespeichertechnologie mit der globalen Erfolgsbilanz und dem Fachwissen des weltweit renommiertesten Ingenieurs-, Design- und Architekturbüros wird zum ersten Mal eine Plattform für die beschleunigte Amortisation von Kohlenstoff beim Bau und Betrieb von Gebäuden bieten."

Die Partnerschaft wird von den SOM-Partnern Adam Semel und Scott Duncan mit dem Bauingenieur Bill Baker geleitet. Baker, der als einer der weltweit führenden Bauingenieure gilt, hat seine Karriere damit verbracht, elegante Lösungen für komplexe strukturelle Herausforderungen zu finden, vom 828 Meter hohen Burj Khalifa bis zu den Netzinstallationen der Künstlerin Janet Echelman. Die Architekten Semel und Duncan haben viele der beeindruckendsten aktuellen und zukünftigen Projekte von SOM realisiert, darunter Hochhäuser mit gemischter Nutzung in ganz China, das größte private Bauprojekt in der Geschichte Thailands und ein 5 Milliarden Dollar teurer Campus für die Herstellung von Elektrofahrzeugen.

"Seit unserer Gründung hat SOM die Grenzen der Architektur und des Ingenieurwesens erweitert und neu definiert, was Gebäude für Städte und Gemeinden leisten können", sagte Semel. "Diese Partnerschaft mit Energy Vault ist nicht nur eine Verpflichtung, die Abkehr der Welt von fossilen Brennstoffen zu beschleunigen, sondern auch, gemeinsam zu erforschen, wie die Architektur der erneuerbaren Energien unsere gemeinsamen Naturlandschaften und städtischen Umgebungen verbessern kann. Angesichts des transformativen Charakters der Technologie von Energy Vault freuen wir uns besonders, diese einzigartige, globale Partnerschaft zu starten."

Die Partnerschaft mit Energy Vault erweitert das Erbe von SOM in Bezug auf Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit, das über einzelne Gebäude hinausgeht und auch Forschung, Materialentwicklung und die Branchenführerschaft als klimaneutrales Unternehmen umfasst. Jüngste Beispiele hierfür sind der kohlenstoffabsorbierende Urban Sequoia, der auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP) vorgestellt wurde, die Entwicklung einer biobasierten, kohlenstoffneutralen Alternative zu Beton in Zusammenarbeit mit Prometheus Materials und ein neuer eigenständiger Service zur Bewertung der Kohlenstoffemissionen von Gebäuden und Portfolios über die gesamte Lebensdauer.

Das wachsende Portfolio von Energy Vault an GESS-Einsätzen wird durch die jüngste Ausweitung der globalen Präsenz auf den afrikanischen und asiatischen Markt unterstrichen. Im Jahr 2023 kündigte Energy Vault die Inbetriebnahme des weltweit ersten EVx Schwerkraftspeichersystems in China an, dem größten Energiespeichermarkt der Welt. Energy Vault kündigte außerdem vor kurzem drei weitere EVx GESS-Einsätze mit einem Volumen von 368 MWh in China im Rahmen einer Lizenzvereinbarung an, die für Anfang 2022 angekündigt wurde. Damit belaufen sich die angekündigten Projekte in China auf insgesamt 3,7 GWh. Anfang dieses Jahres gab Energy Vault eine neue Lizenz- und Lizenzgebührenvereinbarung für sein Schwerkrafttechnologie-Portfolio mit Netzpartnern in Südafrika bekannt, die die Region der 16 Länder der Southern African Development Community (SADC) abdeckt. Es wird erwartet, dass die 10-Jahres-Vereinbarung zu langfristigen Installationen von Energy Vault GESS im Umfang von mehreren Gigawattstunden führen wird, um den Bedarf der SADC-Region an Energiespeichern zu decken, der bis 2035 auf 25 GW/125 GWh geschätzt wird.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst firmeneigene gravitationsbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die gravitationsbasierte EVx-Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, während sie gleichzeitig den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Über Skidmore, Owings Merrill

Skidmore, Owings Merrill (SOM) ist ein globales Kollektiv von Architekten, Designern, Ingenieuren und Planern, die für einige der technisch und ökologisch fortschrittlichsten Gebäude und bedeutenden öffentlichen Bereiche der Welt verantwortlich sind. Von einigen der höchsten Gebäude der Welt bis hin zu Innovationen bei neuen Materialien die Entwürfe von SOM nehmen den Wandel in der Art, wie wir leben und arbeiten, vorweg. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit zeigt sich nicht nur in seinem branchenführenden kohlenstoffneutralen Betrieb, sondern auch in seinem Portfolio an Arbeiten vom kürzlich angekündigten New Yorker Klimabörsen-Campus auf Governors Island bis hin zu der auf der Chicagoer Architekturbiennale vorgestellten Netto-Null-Bio-Block-Materialinstallation und allem, was dazwischen liegt. In diesem Jahr wurde SOM von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt ernannt. Bitte besuchen Sie www.som.com für weitere Informationen.

