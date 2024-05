Krypto News: Pepe steigt 10 %, während Dogeverse jetzt um 500 % explodieren könnte

In den letzten 24 Stunden steigt der Kryptomarkt verhalten. Bitcoin und Ethereum tendieren eher seitwärts, während es einige Ausreißer gibt. Besonders starkes Momentum wird hier beim Pepe Coin offensichtlich. Augenscheinlich steigt die Risikobereitschaft wieder und Anleger bauen ihr Exposure in risikobehaftete Assetklassen auf. Dies kommt dann Meme-Coins zugute, sodass PEPE in den letzten 24 Stunden um rund 10 Prozent steigt. Gewinnmitnahmen scheinen insoweit erst einmal beendet. Kann PEPE jetzt erneut den Platz in der Top 20 zurückerobern und seine Marktkapitalisierung von 6,2 Milliarden US-Dollar weiter aufbauen?

Wer bei der gestiegenen Bewertung eher eine geringe Upside sieht, könnte auch auf kleinere Coins setzen. Hier baute Dogeverse in den letzten Tagen Momentum auf. Der Presale sammelte schon über 15 Millionen US-Dollar ein und könnte im Juni viral gehen. In weniger als drei Tagen endet der Vorverkauf - letzte Chance auf einen günstigen Einstieg vor der möglichen Kursexplosion?

Pepe vor Comeback: Was ist möglich für PEPE?

Wenn wir uns das hochkapitalisierte Marktsegment der Meme-Coins anschauen, führt heute kein Weg an Pepe Coin vorbei. Dieser steigt zweistellig, während Dogecoin oder Shiba Inu seitwärts tendieren.

Der folgende 4-Stunden-Chart zeigt zunächst eine gesunde Korrektur, die die explosive Bewegung aus der vergangenen Woche abkühlte. Damit bewegt sich auch der RSI wieder im gesunden Zustand. Nun könnte jedoch das moderate Kursplus auf Wochensicht eine erfolgreiche Konsolidierung anzeigen. Das Histogramm des MACD-Indikators tickt ebenfalls wieder höher. Wenn sich jetzt die MACD-Linien bullisch überkreuzen, würde sich ein Kaufsignal ergeben.

Mitunter könnte sich jedoch auch ein Blick auf kleinere Meme-Coins für spekulative Anleger anbieten. Denn bei einer Bewertung von über 6 Milliarden US-Dollar ist die Upside irgendwo überschaubar.

Letzte Chance bei Dogeverse: Explodiert der Meme-Coin im Juni?

Im Juni bietet sich möglicherweise eine einmalige Gelegenheit, in den neuen Meme-Coin Dogeverse zu investieren. Denn in rund drei Tagen endet der Presale, nachdem weit über 15 Millionen US-Dollar eingesammelt werden konnten.

Der Vorverkauf von Multichain Dogeverse endet definitiv am 3. Juni 2024 um 12 Uhr deutsche Zeit. Zwei Tage später wird am 5. Juni um 12 Uhr der Token-Claim beginnen. Dogeverse hat in nur zwei Monaten starke 15 Millionen US-Dollar in seinem viralen Vorverkauf eingenommen und sich als einer der erfolgreichsten Vorverkäufe des Jahres etabliert. Mit einem abschließenden Preis von 0,00031 US-Dollar pro Token könnte ein günstiger Einstieg Chancen bieten.

Mehr über Dogeverse erfahren

Dogeverse setzt dabei auf eine moderne Multichain-Strategie. Der nach eigener Aussage erste Multichain-Meme-Coin ist auf Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base live. Diese beispiellose Zugänglichkeit hat dem Token erhebliches Interesse und Investitionen eingebracht. Ethereum bleibt insoweit die führende Plattform, auf der 85 Prozent der Käufe von DOGEVERSE stattfinden. Auch das Staking wird über Ethereum abgewickelt.

Dogeverse bietet Vorverkaufsteilnehmern darüber hinaus noch die Möglichkeit, passives Einkommen durch Staking zu erzielen. Investoren können aktuell bis zu 44 Prozent APY pro Jahr verdienen. Da der Presale jedoch in weniger als drei Tagen endet, ist jetzt die beste Gelegenheit, sich zu positionieren und von einem potenziellen Preisanstieg zu profitieren.

Zum Dogeverse Presale - letzte Chance

