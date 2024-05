Nach der unruhigen Entwicklung am Donnerstag halten sich die wichtigsten Währungspaare am frühen Freitag stabil, da sich die Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Daten vorbereiten. Eurostat wird den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) veröffentlichen, und das US Bureau of Economic Analysis wird den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...