NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag vor dem Treffen großer Fördernationen nur wenig von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 81,51 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte bei 77,93 Dollar.

Die Wochenbilanz am Erdölmarkt fällt bislang negativ aus. Im Vergleich zum Wochenbeginn verzeichnen die Notierungen leichte Verluste. Gegenüber dem Jahresstart liegt Rohöl jedoch klar in der Gewinnzone. Die vielen geopolitischen Risiken und das knappe Angebot haben die Preise steigen lassen.

An der knappen Versorgung mit Erdöl dürfte sich vorerst nichts ändern. Viele Experten erwarten, dass die großen Förderländer ihre Produktionsgrenzen in das zweite Halbjahr fortschreiben werden. Der große Verbund Opec+ berät am Wochenende über seine Ausrichtung. Angeführt werden die gut zwanzig Staaten von den Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland./bgf/jsl/jha/