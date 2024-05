Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das Wachstum der US-Volkswirtschaft wurde für das erste Quartal von 1,6 auf 1,3 Prozent (annualisiert) deutlich nach unten revidiert, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Vor allem der private Konsum sei schwächer ausgefallen und untermauere die Erwartung, dass die anhaltend hohen Zinsen die wirtschaftliche Dynamik ausbremsen würden. Allerdings sei nicht mit einem stärkeren Einbruch der US-Wirtschaft zu rechnen, denn Umfragen unter Unternehmen seien zuletzt positiver ausgefallen und würden sowohl im Dienstleistungsbereich als auch in der Industrie künftig eine steigende Produktion erwarten lassen. Damit bleibe ein "soft landing", also eine Abkühlung des Wachstums ohne Rezession, das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Monate. ...

