Bingen/Kaiserslautern (ots) -Mit der Marke NOVOLINE wird LÖWEN ENTERTAINMENT neuer Hauptsponsor des 1. FC Kaiserslautern. Das Unternehmen aus Bingen am Rhein geht mit seiner Kernmarke damit künftig auf die Trikotbrust der Roten Teufel - und das im Jahr des 75-jährigen Firmenjubiläums. Neben dem Trikot wird das NOVOLINE-Logo auch im Fritz-Walter-Stadion eine breite Präsenz erhalten. Der Sponsoringvertrag läuft mindestens bis 2027. In der vergangenen Saison war LÖWEN ENTERTAINMENT bereits Exklusiv-Partner des FCK und das NOVOLINE-Logo unter anderem auf dem Trikotärmel im DFB-Pokal zu sehen."Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die bisherige erfolgreiche Partnerschaft mit LÖWEN ENTERTAINMENT nochmals ausbauen konnten und uns auch weiterhin ein Unternehmen aus der Region als Hauptsponsor unterstützt. Das Engagement von LÖWEN ENTERTAINMENT ermöglicht uns auch künftig finanzielle Stabilität, zudem ist uns die enge Bindung zu den regionalen Partnern sehr wichtig. An dieser Stelle geht auch ein großer Dank an die Dr. Theiss Naturwaren GmbH, die uns nach vielen Jahren als Hauptsponsor auch weiter als Exklusivpartner unterstützten wird", begrüßt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen den neuen Hauptsponsor."Wir stehen am Beginn einer großen gemeinsamen Ära. Den FCK und LÖWEN ENTERTAINMENT eint vieles: Wir beide - der Verein und unser Unternehmen - blicken auf eine lange Tradition zurück, und wir beide sind in Rheinland-Pfalz zu Hause und tief verwurzelt. Das vergangene Jahr als Exklusiv-Partner der Roten Teufel hat bewiesen, der FCK und NOVOLINE sind ein perfektes Team", sagt Oliver Bagus, Geschäftsführer Gaming Technology bei LÖWEN ENTERTAINMENT."Der FCK hat hunderttausende treue Fans in Deutschland und eine große gesellschaftspolitische Bedeutung für die Stadt Kaiserslautern und in ganz Rheinland-Pfalz. Für uns ist es eine besondere Ehre, diesen einmaligen Traditionsverein auf dem weiteren Weg nach oben unterstützen zu dürfen", sagt Dr. Daniel Henzgen, Geschäftsführer Kommunikation & Compliance bei LÖWEN ENTERTAINMENT."Wir freuen uns sehr, mit LÖWEN ENTERTAINMENT und seiner Marke NOVOLINE einen neuen Hauptsponsor des FCK begrüßen zu dürfen. Wir blicken voller Vorfreude auf die anstehende Partnerschaft und den kommenden Saisonstart", so Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer Sportfive Germany.Pressekontakt:LÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSimon ObermeierLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSaarlandstraße 24055411 BingenTel.:+49 6721 407-266Mobil:+49 151 11138395E-Mail:pr@loewen.deOriginal-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116475/5791313