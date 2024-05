Hat der US-amerikanische Nahrungsmittelkonzern die besten Zeiten wirklich hinter sich? Ein sehr langer Kursanstieg endete im April 2022 am Allzeithoch 55,11 $ und wurde von einem Abwärtstrend abgelöst.



Im Februar 2024 markierte "HRL" (NYSE-Kürzel) den vorläufigen Tief- und Wendepunkt 28,51 $. Nach dem jüngsten Zahlentermin (FQ2) mit Kursreaktion von - 9,7 % scheint die HORMEL-Aktie erneut dieses Kursniveau anzulaufen. Details aus dem neuen Zahlenwerk:



Der leicht angepasse Jahresausblick lässt die drei wichtigsten Obergrenzen unverändert. Bis zu 12,5 Mrd. $ Umsatz (ca. + 3 %) und 1,65 $ bereinigter Gewinn je Aktie sowie eine Steuerbelastung bis 23,0 %. Die Guidance war somit in Ordnung.



Für den Kurrückschlag war indes ein gemischte Quartalserfolg mitverantwortlich. Die Bruttomarge stieg um 95 Basispunkte an und mit 0,38 $ Gewinn je Aktie wurde der Konsens um 2 Cent übertroffen. Allerdings war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3 % rückläufig auf 2,89 Mrd. $. An dieser Stelle fehlten fast 80 Mio. $ zur Analysten-Durchschnitt.



Ist ein Börsenwert von aktuell "nur" 16,9 Mrd. $ schon die Basis für einen neuen Aufstieg? Im Frankfurter Börsenbrief der nächsten Woche ist dies die Ausgangsfrage für einen Blick auf HORMEL und die aussichtsreiche Konkurrenz.



Helmut Gellermann



