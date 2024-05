Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind im April um 1,2% gegenüber dem Vormonat gesunken, nachdem sie im März noch um 1,8% gestiegen waren. Dies geht aus den am Freitag von Destatis veröffentlichten offiziellen Daten hervor. Die Markterwartung lag bei -0,1% für den Berichtszeitraum. Auf Jahressicht sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone ...

