Johnson & Johnson (JNJ), der weltweit größte Hersteller von Gesundheitsprodukten, beendete den letzten Handelstag bei 145,28 $, was einer Veränderung von +0,58 % gegenüber dem vorherigen Sitzungsende entspricht. Diese Veränderung übertrifft den täglichen Verlust des S&P 500 von 0,6%. Dennoch hinkt die Aktie mit einem Verlust von 4,46 % über den letzten Monat hinter dem Medizinsektor und dem S&P 500 Index her. In Anbetracht der bevorstehenden Gewinnbekanntgabe werden Analysten erwartungsvoll auf die Unternehmensleistung von Johnson & Johnson blicken. Dabei prognostizieren sie einen möglichen Rückgang der Gewinne um 2,5 % im Jahresvergleich.

Zukünftige Unternehmensentwicklung im Fokus

Goldman Sachs nahm kürzlich die Bewertung von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) mit einem Neutral-Rating und einem Kursziel von [...]

Hier weiterlesen