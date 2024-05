Das Forschungsinstitut Solites hat die aktuellen Daten von Solarthermie-Großanlagen in Fern- und Nahwärmenetzen veröffentlicht. Viele neue Projekte befinden sich zurzeit im Bau oder in der Planung. Der Bestand an großen Solarthermie-Anlagen in Wärmenetzen entwickelt sich zunehmend dynamisch. Aktuell sind 58 Anlagen mit Spitzenleistung von insgesamt 114 Megawatt in Betrieb. Die gesamte Kollektorleistung könnte sich bis Ende 2025 angesichts der aktuell in Bau und Planung befindlichen Projekte verdoppeln.Mittlerweile ...

