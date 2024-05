In den Kryptomärkten herrscht Aufbruchsstimmung, denn eine neuartige Form der Kapitalanlage lockt Investoren in Scharen. Über 18 Milliarden US-Dollar sind bereits in Re-Staking-Plattformen geflossen.EigenLayer, ein Start-up aus Seattle, steht im Zentrum dieses Booms. Das von Sreeram Kannan gegründete Unternehmen hat beachtliche Summen angezogen. "Re-Staking ist eine Erweiterung der bekannten Staking-Praxis, die es bereits länger gibt", erklärt Kannan gegenüber Reuters. Diese Plattformen bieten Anlegern hohe Renditen für das Sperren ihrer Kryptowährungen, die sie als Sicherheit hinterlegen, während sie an Validierungsprozessen teilnehmen. Das Re-Staking ermöglicht es, neu geschaffene Token …